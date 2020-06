6 News Spanish Cast for Monday, June 1st – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Grandes noticias de la Gov. Whitmer que anuncio un gran paso hacia adelante para re-abrir el estado

Michigan registra 57,532 casos de COVID-19; 5,516 muertes

Cientos de personas llegaron a las calles del centro de Jackson hoy para protestar en contra de la brutalidad policial

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.