6 News Spanish Cast for Monday, May 4th – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

La Gov. sigue diciendo que hay razón para el optimismo precaucional en Michigan, pero todos todavia necesitamos seguir directiones de seguridad establecias por expertos medicos

Una historia impactante en Flint, cuando un guardia de seguridad es disparado y matado después de un argumento sobre una máscarilla

Más de 1.3 mil millones de dólares llegaran a hospitales de michigan de parte de el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

La actualización de casos de COVID-9 hoy se ha retrasado por un error en el sistema de el estado

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.