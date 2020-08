6 News Spanish Cast for Saturday, August 8th – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Michigan registra 86,191 casos de COVID-19; 6,247 muertes

El estado de emergencia en Michigan continuará por al menos otras cuatro semanas

El nuevo alcalde de East Lansing, Aaron Stephens, declaró el Viernes un estado de emergencia en la ciudad y emitió una nueva orden que puede resultar en un multa para usted

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update every Saturday hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español cada fin de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.