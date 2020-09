6 News Spanish Cast for Saturday, September 19th – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Michigan registra 115,387 casos de COVID-19; 6,638 muertes

Hay una nueva ronda de viviendas bajo cuarantena por orden de funcionarios de salud de el condado de Ingham

La jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg falleció el Viernes en su casa rodeada de su familia

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update every Saturday hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español cada fin de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.