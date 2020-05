6 News Spanish Cast for Thursday, May 28th – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Hoy dozenas de personas en el edificio de la Capital Estata hablan en contra de la violencia racial

Michigan registra 56,014 casos de COVID-19; 5,372 muertes

Los oficiales de salud de Michigan dicen que más de 1,200 personas, viviendo en acilos de ancianos en el estado han muerto por complicaciones de el coronavirus

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

