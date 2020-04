6 News Spanish Cast for Tuesday, April 21 – Actualizacion en español

***Corrección: En el video se escucha un error en el numero de muertes debidas al COVID-19. El numero de muertes es 2,093 y los casos son 29,263. Correction: There was an error in the number of deaths due to COVID-19 in the video. The number of deaths is 2,093 and the cases are 29,263***

Actualizacion de Notiticias 6