6 News Spanish Cast for Tuesday, May 19th – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Hoy la Secretaria del Estado Jocelyn Benson anuncio que todos los votantes en el estado recibiran una aplicacion para poder votar por correo

Michigan registra 52,350 casos de COVID-19; 5,017 muertes

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció que hay 16 mil millones de dólares en pagos de alivio directo para los agricultores y rancheros que necesitan ayuda

La Gov. Whitmer ha extendido una orden ejecutiva que relaja los reglamentos para las farmacias

La Universidad de Central Michigan anuncio hoy que está terminando el programa de pista y campo para hombres inmediatamente

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.