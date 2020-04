6 News Spanish Cast for Wednesday, April 15 – Actualizacion de Noticias 6

Actualizacion de Notiticias 6

Una protesta en la capital del estado ha creado mucha discusion

Nuevos números muestran que el coronavirus continúa creciendo en Michigan

La Gobernador Whitmer realizó una conferencia de prensa para dar una actualización sobre la lucha contra el COVID-19

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan – y el Consejo del Banco de Alimentos de Michigan estan organizando una colecta de alimentos virtual

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.