6 News Spanish Cast for Wednesday, June 3rd – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Hoy el fiscal que investiga la muerte de george floyd elevo cargos en contra de elpolicía que asfixió a George Floyd

Michigan registra 58,035 casos de COVID-19; 5,570 muertes

La policía de Lansing pide su ayuda esta noche para solucionar crímenes que ocurrieron después de la protesta del Domingo

Una empresa que tiene varios restaurantes icónicos en Mid-Michigan, incluyendo Hop-Cat, declaro banca rota

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.