6 News Spanish Cast for Wednesday, May 20th – Actualizacion en español

Actualizacion de Notiticias 6

Autoridades desde el nivel local al ​​federal estan ocupados tratando de ayudan con las inundaciones historicas– en el condado de Midland

Michigan registra 53,009 casos de COVID-19; 5,060 muertes

La Gov. Whitmer dice que el estado está trabajando cerca con las autoridades locales y esta pidiendo a la gente que se mantenga segura porque todavia estamos en una pandemia global

Manifestantes otra vez se reunieron en la Capital; esta vez para la operación llamada corte de pelo

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.