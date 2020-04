6 News Spanish language update for Friday, April 10

Actualizacion de Notiticias 6

Hoy los oficiales de salud confirmaron que ahora hay 22,783 casos confirmados de COVID-19 y 1,281 murtes en Michigan

La pandemia ha causado la cancelación de una tradición de Viernes Santo de la iglesia de Cristo Rey.

En Lansing los oficiales de CATA dicem que continuarán la suspensión de los “servicios de ruta fija” hasta el final de Abril

El senador Gary Peters esta piediendo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que publiquen datos demográficos sobre los casos y fallecimientos de pacientes enfermos de coronavirus, y que esta informacion sea– accesible para todos los legisladores

As the COVID-19 pandemic spreads in Michigan it is important to share information with everyone in our community. 6 News will post a Spanish language news update on weekdays hosted by 6 News reporter Araceli Crescencio.

A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Michigan, es importante compartir información. 6 News publicará una actualización de noticias en español los días de semana organizada por la periodista de 6 News Araceli Crescencio.