Rite Aid Opens New COVID-19 testing locations in Michigan, expands to all drive-through locations

LANSING, Mich. (WLNS) — If you’re looking to get a COVID-19 test at a local pharmacy, you now have more options as Rite Aid today announced it is expanding its COVID-19 testing to all remaining drive-through locations.
The expansion is part of a partnership with the health and human services department.
Some of the new sites based around southeast Michigan will open tomorrow, February 12.
The testing sites will utilize PCR, simple self-swab nasal tests overseen by Rite Aid pharmacists and will operate through the chain’s drive-through windows to ensure the safety of customers seeking other services in-store. Patients are required to pre-register on the company’s website to reserve a time slot for testing.
Testing is available for all individuals 4 years of age or older, regardless if they are exhibiting symptoms. This reduction in eligibility age comes at an important time to help families get tested and stay safe as schools reopen and more extracurricular activities resume. Since the start of the pandemic, Rite Aid has remained committed to expanding access to essential testing services, and now operates more than 1,200 testing sites across 16 states.
List of New Rite Aid COVID-19 Testing Sites Opening Across Michigan (2/12):
|Rite Aid Store Address
|City
|2140 US HIGHWAY 23S
|ALPENA
|15250 24 MILE ROAD
|MACOMB
|59010 GRATIOT AVENUE
|NEW HAVEN
|63033 VAN DYKE ROAD
|WASHINGTON
|66711 GRATIOT AVENUE
|RICHMOND
|66998 VAN DYKE ROAD
|WASHINGTON
|51037 VAN DYKE AVENUE
|SHELBY TOWNSHIP
|13500 19 MILE ROAD
|STERLING HEIGHTS
|50290 GRATIOT AVENUE
|CHESTERFIELD
|5 SOUTH GROESBECK HIGHWAY
|MT. CLEMENS
|1607 24TH STREET
|PORT HURON
|6970 NORTH ROCHESTER ROAD
|ROCHESTER HILLS
|36485 GARFIELD ROAD
|CLINTON TWP.
|1750 GRATIOT BOULEVARD
|MARYSVILLE
|2910 PINE GROVE AVENUE
|PORT HURON
|35350 23 MILE ROAD
|NEW BALTIMORE
|7887 26 MILE ROAD
|WASHINGTON
|402 POINTE TREMBLE ROAD
|ALGONAC
|32983 RYAN ROAD
|WARREN
|11743 15 MILE ROAD
|STERLING HEIGHTS
|23201 MARTER ROAD
|ST. CLAIR SHORES
|2003 EAST 12 MILE ROAD
|WARREN
|43034 DEQUINDRE ROAD
|STERLING HEIGHTS
|1301 WEST 14 MILE ROAD
|CLAWSON
|39000 VAN DYKE AVENUE
|STERLING HEIGHTS
|32905 FORT STREET
|ROCKWOOD
|19016 FORT STREET
|RIVERVIEW
|25050 ALLEN ROAD
|WOODHAVEN
|28659 TELEGRAPH ROAD
|FLAT ROCK
|9155 TELEGRAPH ROAD
|TAYLOR
|1998 BIDDLE AVENUE
|WYANDOTTE
|4016 OAKWOOD BOULEVARD
|MELVINDALE
|47300 PONTIAC TRAIL
|WIXOM
|3273 WEST HURON STREET
|WATERFORD
|2880 EAST HIGHLAND ROAD
|HIGHLAND
|5983 HIGHLAND ROAD
|WATERFORD
|2480 LAPEER ROAD
|AUBURN HILLS
|3000 ORCHARD LAKE ROAD
|KEEGO HARBOR
|42481 WEST 13 MILE ROAD
|NOVI
|3939 SOUTH LAPEER ROAD
|METAMORA
|15242 NORTH HOLLY ROAD
|HOLLY
|25610 PONTIAC TRAIL
|SOUTH LYON
|1002 EAST GRAND RIVER AVE.
|HOWELL
|4350 DIXIE HIGHWAY
|WATERFORD
|5789 ORTONVILLE ROAD
|CLARKSTON
|10 SOUTH ORTONVILLE ROAD
|ORTONVILLE
|860 NORTH VAN DYKE ROAD
|ALMONT
|999 SOUTH LAPEER ROAD
|OXFORD
|75 S DEXTER STREET
|PINCKNEY
|5751 CLARKSTON ROAD
|CLARKSTON
|1022 WEST GENESEE STREET
|LAPEER
|557 NORTH CEDAR STREET
|IMLAY CITY
|2985 MAIN STREET
|MARLETTE
|800 WEST ANN ARBOR ROAD
|PLYMOUTH
|37399 6 MILE ROAD
|LIVONIA
|51341 W. HURON RIVER DRIVE
|BELLEVILLE
|27401 WEST SIX MILE ROAD
|LIVONIA
|29447 FORD ROAD
|GARDEN CITY
|2980 PACKARD STREET
|ANN ARBOR
|4151 S CANTON CENTER ROAD
|CANTON
|8360 SOUTH SAGINAW STREET
|GRAND BLANC
|1020 EAST HILL ROAD
|GRAND BLANC
|5370 EAST HILL ROAD
|GRAND BLANC
|2506 EAST HILL ROAD
|GRAND BLANC
|4519 RICHFIELD ROAD
|FLINT
|8531 LANSING HIGHWAY
|DURAND
|1002 EAST MAIN STREET
|OWOSSO
|100 EAST VIENNA ROAD
|CLIO
|841 SOUTH STATE ROAD
|DAVISON
|4515 CORUNNA ROAD
|FLINT
|1565 EAST PIERSON ROAD
|FLUSHING
|4515 EAST MOUNT MORRIS ROAD
|MOUNT MORRIS
|3521 CORUNNA ROAD
|FLINT
|6026 LAPEER ROAD
|BURTON
|521 NORTH STATE ROAD
|DAVISON
|3050 BAY ROAD
|SAGINAW
|5050 GRATIOT ROAD
|SAGINAW
|1490 WEST CENTER ROAD
|ESSEXVILLE
|1470 TITTABAWASSEE ROAD
|SAGINAW
|806 GRATIOT AVENUE
|SAGINAW
|3880 WILDER ROAD
|BAY CITY
|1341 WRIGHT AVENUE
|ALMA
|2910 ASHMAN STREET
|MIDLAND
|625 NORTH STATE STREET
|CARO
|309 NORTH MAIN STREET
|FRANKENMUTH
|681 NORTH MAIN STREET
|PERRY
|5280 NORTH HURON ROAD
|OSCODA
|301 SOUTH MAIN STREET
|STANDISH
|120 EAST CEDAR AVE
|GLADWIN
|211 WEST LAKE STREET
|TAWAS CITY
|501 EAST HOUGHTON AVENUE
|WEST BRANCH
|1339 EAST GRAND RIVER AVE.
|PORTLAND
|450 EAST CHICAGO STREET
|COLDWATER
|2775 PORT SHELDON STREET
|JENISON
|1434 WEST MICHIGAN AVENUE
|BATTLE CREEK
|1401 WEST MAIN STREET
|LOWELL
|600 NORTH AVENUE
|BATTLE CREEK
|973 SOUTH WASHINGTON AVENUE
|HOLLAND
|890 EAST MICHIGAN AVENUE
|BATTLE CREEK
|924 WEST MAIN STREET
|FREMONT
|53 SOUTH MAPLE STREET
|GRANT
|4166 17 MILE ROAD NE
|CEDAR SPRINGS
|603 EAST SAVIDGE STREET
|SPRING LAKE
|2635 HENRY STREET
|MUSKEGON
|715 SOUTH CLINTON STREET
|GRAND LEDGE
|2489 EAST LAKE LANSING ROAD
|EAST LANSING
|2263 CEDAR STREET
|HOLT
|111 E SAGINAW STREET
|EAST LANSING
|3106 EAST SAGINAW STREET
|LANSING
|610 NORTH CEDAR ST STE A
|MASON
|109 NORTH WHITTEMORE STREET
|ST. JOHNS
|1589 HASLETT ROAD
|HASLETT
|2255 SOUTH JACKSON ROAD
|JACKSON
|RENAISSANCE PLAZA 300 WEST CARLETON ROAD
|HILLSDALE
|6535 PAW PAW AVENUE
|COLOMA
|902 NORTH CEDAR STREET
|KALKASKA
|720 SOUTH MITCHELL STREET
|CADILLAC
|936 EAST LUDINGTON AVE.
|LUDINGTON
|1104 E FRONT STREET
|TRAVERSE CITY
|419 WEST MAIN STREET
|GAYLORD
|101 SOUTH MORENCI STREET
|MIO
|195 M-66 HIGHWAY
|CHARLEVOIX
|2855 SOUTH COUNTY RD 489
|LEWISTON
|425 NORTH FIFTH STREET
|ROSCOMMON