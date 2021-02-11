Rite Aid Opens New COVID-19 testing locations in Michigan, expands to all drive-through locations

Coronavirus
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Courtesy; MLive

LANSING, Mich. (WLNS) — If you’re looking to get a COVID-19 test at a local pharmacy, you now have more options as Rite Aid today announced it is expanding its COVID-19 testing to all remaining drive-through locations.

The expansion is part of a partnership with the health and human services department.

Some of the new sites based around southeast Michigan will open tomorrow, February 12.

The testing sites will utilize PCR, simple self-swab nasal tests overseen by Rite Aid pharmacists and will operate through the chain’s drive-through windows to ensure the safety of customers seeking other services in-store. Patients are required to pre-register on the company’s website to reserve a time slot for testing.

Testing is available for all individuals 4 years of age or older, regardless if they are exhibiting symptoms. This reduction in eligibility age comes at an important time to help families get tested and stay safe as schools reopen and more extracurricular activities resume. Since the start of the pandemic, Rite Aid has remained committed to expanding access to essential testing services, and now operates more than 1,200 testing sites across 16 states.

List of New Rite Aid COVID-19 Testing Sites Opening Across Michigan (2/12):

Rite Aid Store AddressCity
2140 US HIGHWAY  23S         ALPENA             
15250 24 MILE ROAD           MACOMB             
59010 GRATIOT AVENUE         NEW HAVEN          
63033 VAN DYKE ROAD          WASHINGTON         
66711 GRATIOT AVENUE         RICHMOND           
66998 VAN DYKE ROAD          WASHINGTON         
51037 VAN DYKE AVENUE        SHELBY TOWNSHIP    
13500 19 MILE ROAD           STERLING HEIGHTS   
50290 GRATIOT AVENUE         CHESTERFIELD       
5 SOUTH GROESBECK HIGHWAY    MT. CLEMENS        
1607 24TH STREET             PORT HURON         
6970 NORTH ROCHESTER ROAD    ROCHESTER HILLS    
36485 GARFIELD ROAD          CLINTON TWP.       
1750 GRATIOT BOULEVARD       MARYSVILLE          
2910 PINE GROVE AVENUE       PORT HURON         
35350 23 MILE ROAD           NEW BALTIMORE      
7887 26 MILE ROAD            WASHINGTON         
402 POINTE TREMBLE ROAD      ALGONAC            
32983 RYAN ROAD              WARREN             
11743 15 MILE ROAD           STERLING HEIGHTS   
23201 MARTER ROAD            ST. CLAIR SHORES   
2003 EAST 12 MILE ROAD       WARREN             
43034 DEQUINDRE ROAD         STERLING HEIGHTS   
1301 WEST 14 MILE ROAD       CLAWSON            
39000 VAN DYKE AVENUE        STERLING HEIGHTS   
32905 FORT STREET            ROCKWOOD           
19016 FORT STREET            RIVERVIEW          
25050 ALLEN ROAD             WOODHAVEN          
28659 TELEGRAPH ROAD         FLAT ROCK          
9155 TELEGRAPH ROAD          TAYLOR             
1998 BIDDLE AVENUE           WYANDOTTE          
4016 OAKWOOD BOULEVARD       MELVINDALE         
47300 PONTIAC TRAIL          WIXOM               
3273 WEST HURON STREET       WATERFORD          
2880 EAST HIGHLAND ROAD      HIGHLAND           
5983 HIGHLAND ROAD           WATERFORD          
2480 LAPEER ROAD             AUBURN HILLS       
3000 ORCHARD LAKE ROAD       KEEGO HARBOR       
42481 WEST 13 MILE ROAD      NOVI               
3939 SOUTH LAPEER ROAD       METAMORA           
15242 NORTH HOLLY ROAD       HOLLY              
25610 PONTIAC TRAIL          SOUTH LYON          
1002 EAST GRAND RIVER AVE.   HOWELL             
4350 DIXIE HIGHWAY           WATERFORD          
5789 ORTONVILLE ROAD         CLARKSTON          
10 SOUTH ORTONVILLE ROAD     ORTONVILLE         
860 NORTH VAN DYKE ROAD      ALMONT             
999 SOUTH LAPEER ROAD        OXFORD             
75 S DEXTER STREET           PINCKNEY           
5751 CLARKSTON ROAD          CLARKSTON          
1022 WEST GENESEE STREET     LAPEER              
557 NORTH CEDAR STREET       IMLAY CITY         
2985 MAIN STREET             MARLETTE           
800 WEST ANN ARBOR ROAD      PLYMOUTH           
37399 6 MILE ROAD            LIVONIA            
51341 W. HURON RIVER DRIVE   BELLEVILLE         
27401 WEST SIX MILE ROAD     LIVONIA            
29447 FORD ROAD              GARDEN CITY        
2980 PACKARD STREET          ANN ARBOR          
4151 S CANTON CENTER ROAD    CANTON             
8360 SOUTH SAGINAW STREET    GRAND BLANC        
1020 EAST HILL ROAD          GRAND BLANC        
5370 EAST HILL ROAD          GRAND BLANC        
2506 EAST HILL ROAD          GRAND BLANC        
4519 RICHFIELD ROAD          FLINT               
8531 LANSING HIGHWAY         DURAND             
1002 EAST MAIN STREET        OWOSSO             
100 EAST VIENNA ROAD         CLIO               
841 SOUTH STATE ROAD         DAVISON            
4515 CORUNNA ROAD            FLINT              
1565 EAST PIERSON ROAD       FLUSHING           
4515 EAST MOUNT MORRIS ROAD  MOUNT MORRIS       
3521 CORUNNA ROAD            FLINT              
6026 LAPEER ROAD             BURTON             
521 NORTH STATE ROAD          DAVISON            
3050 BAY ROAD                SAGINAW            
5050 GRATIOT ROAD            SAGINAW            
1490 WEST CENTER ROAD        ESSEXVILLE         
1470 TITTABAWASSEE ROAD      SAGINAW            
806 GRATIOT AVENUE           SAGINAW            
3880 WILDER ROAD             BAY CITY           
1341 WRIGHT AVENUE           ALMA               
2910 ASHMAN STREET           MIDLAND            
625 NORTH STATE STREET       CARO                
309 NORTH MAIN STREET        FRANKENMUTH        
681 NORTH MAIN STREET        PERRY              
5280 NORTH HURON ROAD        OSCODA             
301 SOUTH MAIN STREET        STANDISH           
120 EAST CEDAR AVE           GLADWIN            
211 WEST LAKE STREET         TAWAS CITY         
501 EAST HOUGHTON AVENUE     WEST BRANCH        
1339 EAST GRAND RIVER AVE.   PORTLAND           
450 EAST CHICAGO STREET      COLDWATER          
2775 PORT SHELDON STREET     JENISON            
1434 WEST MICHIGAN AVENUE    BATTLE CREEK       
1401 WEST MAIN STREET        LOWELL             
600 NORTH AVENUE             BATTLE CREEK       
973 SOUTH WASHINGTON AVENUE  HOLLAND            
890 EAST MICHIGAN AVENUE     BATTLE CREEK       
924 WEST MAIN STREET         FREMONT            
53 SOUTH MAPLE STREET        GRANT              
4166 17 MILE ROAD NE         CEDAR SPRINGS      
603 EAST SAVIDGE STREET      SPRING LAKE        
2635 HENRY STREET            MUSKEGON           
715 SOUTH CLINTON STREET     GRAND LEDGE        
2489 EAST LAKE LANSING ROAD  EAST LANSING       
2263 CEDAR STREET            HOLT               
111 E SAGINAW STREET         EAST LANSING       
3106 EAST SAGINAW STREET     LANSING            
610 NORTH CEDAR ST STE A     MASON              
109 NORTH WHITTEMORE STREET  ST. JOHNS          
1589 HASLETT ROAD            HASLETT            
2255 SOUTH JACKSON ROAD      JACKSON            
RENAISSANCE PLAZA  300 WEST CARLETON ROAD            HILLSDALE          
6535 PAW PAW AVENUE          COLOMA             
902 NORTH CEDAR STREET       KALKASKA           
720 SOUTH MITCHELL STREET    CADILLAC           
936 EAST LUDINGTON AVE.      LUDINGTON          
1104 E FRONT STREETTRAVERSE CITY      
419 WEST MAIN STREET         GAYLORD            
101 SOUTH MORENCI STREET     MIO                
195 M-66 HIGHWAY             CHARLEVOIX         
2855 SOUTH COUNTY RD 489     LEWISTON           
425 NORTH FIFTH STREET       ROSCOMMON        

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