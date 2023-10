LANSING, Mich. (WLNS) — The updated schedule for the expanded Big Ten was released Thursday and it shows many of the 18 teams will retain ‘protected rivalries’ such as MSU Vs. Michigan.

Currently, there are 14 Big Ten teams. But in 2024 USC, UCLA, Oregon and Washington will join the conference.

According to CBS Sports, the protected rivalries are as follows: Illinois: Northwestern, Purdue

Northwestern, Purdue Indiana: Purdue

Purdue Iowa: Minnesota, Nebraska, Wisconsin

Minnesota, Nebraska, Wisconsin Maryland: Rutgers

Rutgers Michigan: Michigan State, Ohio State

Michigan State, Ohio State Michigan State: Michigan

Michigan Minnesota: Iowa, Wisconsin

Iowa, Wisconsin Nebraska: Iowa

Iowa Northwestern: Illinois

Illinois Ohio State: Michigan

Michigan Oregon: Washington

Washington Purdue: Illinois, Indiana

Illinois, Indiana Rutgers: Maryland

Maryland UCLA: USC

USC USC: UCLA

UCLA Washington: Oregon

Oregon Wisconsin: Iowa

Big Ten football schedules

These Big Ten schedules through 2028 do not include dates or locations.

Michigan State

2024 2025 2026 2027 2028 Home Indiana

Iowa

Ohio State

Purdue

Rutgers Maryland

Michigan

Penn State

UCLA Illinois

Nebraska

Northwestern

Oregon

Washington Indiana

Michigan

Rutgers

Wisconsin Iowa

Minnesota

Penn State

Purdue

USC Away Illinois

Maryland

Michigan

Oregon Indiana

Iowa

Minnesota

Nebraska

USC Michigan

Rutgers

UCLA

Wisconsin Northwestern

Ohio State

Penn State

Purdue

Washington Illinois

Maryland

Michigan

Oregon

Illinois

2024 2025 2026 2027 2028 Home Michigan

Michigan State

Minnesota

Purdue Maryland

Northwestern

Ohio State

Rutgers

USC Iowa

Nebraska

Oregon

Purdue Indiana

Northwestern

Penn State

UCLA

Wisconsin Michigan State

Ohio State

Purdue

Washington Away Nebraska

Northwestern

Oregon

Penn State

Rutgers Indiana

Purdue

Washington

Wisconsin Maryland

Michigan State

Northwestern

Ohio State

UCLA Michigan

Minnesota

Purdue

USC Indiana

Iowa

Northwestern

Oregon

Rutgers

Indiana

2024 2025 2026 2027 2028 Home Maryland

Michigan

Nebraska

Purdue

Washington Illinois

Michigan State

UCLA

Wisconsin Minnesota

Northwestern

Ohio State

Purdue

USC Iowa

Michigan

Penn State

Rutgers Illinois

Maryland

Oregon

Purdue

Washington Away Michigan State

Northwestern

Ohio State

UCLA Iowa

Maryland

Oregon

Penn State

Purdue Michigan

Nebraska

Rutgers

Washington Illinois

Michigan State

Minnesota

Purdue

USC Northwestern

Penn State

UCLA

Wisconsin

Iowa

2024 2025 2026 2027 2028 Home Nebraska

Northwestern

Washington

Wisconsin Indiana

Michigan State

Minnesota

Oregon

Penn State Nebraska

Ohio State

Purdue

Wisconsin Maryland

Michigan

Minnesota

UCLA

USC Illinois

Nebraska

Rutgers

Wisconsin Away Maryland

Michigan State

Minnesota

Ohio State

UCLA Nebraska

Rutgers

USC

Wisconsin Illinois

Michigan

Minnesota

Northwestern

Washington Indian

Nebraska

Oregon

Wisconsin Michigan State

Minnesota

Penn State

Purdue

USC

Maryland

2024 2025 2026 2027 2028 Home Iowa

Michigan State

Northwestern

Rutgers

USC Indiana

Michigan

Nebraska

Washington Illinois

Penn State

Rutgers

UCLA

Wisconsin Minnesota

Oregon

Purdue

USC Michigan State

Northwestern

Ohio State

Rutgers

Washington Away Indiana

Minnesota

Oregon

Penn State Illinois

Michigan State

Rutgers

UCLA

Wisconsin Nebraska

Ohio State

Purdue

USC Iowa

Northwestern

Penn State

Rutgers

Washington Indiana

Michigan

Minnesota

UCLA

Michigan

2024 2025 2026 2027 2028 Home Michigan State

Minnesota

Northwestern

Oregon

USC Ohio State

Purdue

Washington

Wisconsin Indiana

Iowa

Michigan State

Penn State

UCLA Illinois

Ohio State

Oregon

Rutgers Maryland

Michigan State

Nebraska

Northwestern

USC Away Illinois

Indiana

Ohio State

Washington Maryland

Michigan State

Nebraska

Northwestern

USC Minnesota

Ohio State

Oregon

Rutgers Indiana

Iowa

Michigan State

Penn State

UCLA Ohio State

Purdue

Washington

Wisconsin

Minnesota

2024 2025 2026 2027 2028 Home Iowa

Maryland

Penn State

USC Michigan State

Nebraska

Purdue

Rutgers

Wisconsin Iowa

Michigan

Northwestern

UCLA Illinois

Indiana

Ohio State

Washington

Wisconsin Iowa

Maryland

Nebraska

Oregon Away Illinois

Michigan

Rutgers

UCLA

Wisconsin Iowa

Northwestern

Ohio State

Oregon Indiana

Penn State

Purdue

Washington

Wisconsin Iowa

Maryland

Nebraska

USC Michigan State

Ohio State

Rutgers

UCLA

Wisconsin

Nebraska

2024 2025 2026 2027 2028 Home Illinois

Rutgers

UCLA

Wisconsin Iowa

Michigan

Michigan State

Northwestern

USC Indiana

Maryland

Ohio State

Washington Iowa

Minnesota

Oregon

Purdue

Rutgers Northwestern

Penn State

UCLA

Wisconsin Away Indiana

Iowa

Ohio State

Purdue

USC Maryland

Minnesota

Penn State

UCLA Illinois

Iowa

Michigan State

Oregon

Rutgers Northwestern

Ohio State

Washington

Wisconsin Iowa

Michigan

Minnesota

Purdue

USC

Northwestern

2024 2025 2026 2027 2028 Home Illinois

Indiana

Ohio State

Wisconsin Michigan

Minnesota

Oregon

Purdue

UCLA Illinois

Iowa

Penn State

Rutgers Maryland

Michigan State

Nebraska

Ohio State

Washington Illinois

Indiana

USC

Wisconsin Away Iowa

Maryland

Michigan

Purdue

Washington Illinois

Nebraska

Penn State

USC Indiana

Michigan State

Minnesota

Ohio State

Oregon Illinois

Rutgers

UCLA

Wisconsin Maryland

Michigan

Nebraska

Purdue

Washington

Ohio State

2024 2025 2026 2027 2028 Home Indiana

Iowa

Michigan

Nebraska

Purdue Minnesota

Penn State

Rutgers

UCLA Illinois

Maryland

Michigan

Northwestern

Oregon Michigan State

Nebraska

Purdue

USC Michigan

Minnesota

Rutgers

Washington

Wisconsin Away Michigan State

Northwestern

Oregon

Penn State Illinois

Michigan

Purdue

Washington

Wisconsin Indiana

Iowa

Nebraska

USC Michigan

Minnesota

Northwestern

Oregon

Rutgers Illinois

Maryland

Penn State

UCLA

Oregon

2024 2025 2026 2027 2028 Home Illinois

Maryland

Michigan State

Ohio State

Washington Indiana

Minnesota

USC

Wisconsin Michigan

Nebraska

Northwestern

UCLA

Washington Iowa

Ohio State

Penn State

Purdue Illinois

Michigan State

Rutgers

USC

Washington Away Michigan

Purdue

UCLA

Wisconsin Iowa

Northwestern

Penn State

Rutgers

Washington Illinois

Michigan State

Ohio State

USC Maryland

Michigan

Nebraska

UCLA

Washington Indiana

Minnesota

Penn State

Wisconsin

Penn State

2024 2025 2026 2027 2028 Home Illinois

Maryland

Ohio State

UCLA

Washington Indiana

Nebraska

Northwestern

Oregon Minnesota

Purdue

Rutgers

USC

Wisconsin Maryland

Michigan

Michigan State

Washington Indiana

Iowa

Ohio State

Oregon

UCLA Away Minnesota

Purdue

USC

Wisconsin Iowa

Michigan State

Ohio State

Rutgers

UCLA Maryland

Michigan

Northwestern

Washington Illinois

Indiana

Purdue

Oregon

Wisconsin Michigan State

Nebraska

Rutgers

USC

Purdue

2024 2025 2026 2027 2028 Home Nebraska

Northwestern

Oregon

Penn State Illinois

Indiana

Ohio State

Rutgers

USC Maryland

Minnesota

Washington

Wisconsin Illinois

Indiana

Michigan State

Penn State

UCLA Iowa

Michigan

Nebraska

Northwestern Away Illinois

Indiana

Michigan State

Ohio State

Wisconsin Michigan

Minnesota

Northwestern

Washington Illinois

Indiana

Iowa

Penn State

UCLA Maryland

Nebraska

Ohio State

Oregon Illinois

Indiana

Michigan State

Rutgers

USC

Rutgers

2024 2025 2026 2027 2028 Home Illinois

Minnesota

UCLA

Washington

Wisconsin Iowa

Maryland

Oregon

Penn State Indiana

Michigan

Michigan State

Nebraska

USC Maryland

Northwestern

Ohio State

Washington Illinois

Minnesota

Penn State

Purdue

UCLA Away Maryland

Michigan State

Nebraska

USC Illinois

Minnesota

Ohio State

Purdue

Washington Maryland

Northwestern

Penn State

Wisconsin Indiana

Michigan

Michigan State

Nebraska

UCLA Iowa

Maryland

Ohio State

Oregon

UCLA

2024 2025 2026 2027 2028 Home Indiana

Iowa

Minnesota

Oregon

USC Maryland

Nebraska

Penn State

Washington Illinois

Michigan State

Purdue

USC

Wisconsin Michigan

Oregon

Northwestern

Rutgers Indiana

Maryland

Minnesota

Ohio State

USC Away Nebraska

Penn State

Rutgers

Washington Indiana

Michigan State

Northwestern

Ohio State

USC Maryland

Michigan

Minnesota

Oregon Illinois

Iowa

Purdue

USC

Wisconsin Nebraska

Penn State

Rutgers

Washington

USC

2024 2025 2026 2027 2028 Home Nebraska

Penn State

Rutgers

Wisconsin Iowa

Michigan

Michigan State

Northwestern

UCLA Maryland

Ohio State

Oregon

Washington Illinois

Indiana

Minnesota

UCLA

Wisconsin Iowa

Nebraska

Penn State

Purdue Away Maryland

Michigan

Minnesota

UCLA

Washington Illinois

Nebraska

Oregon

Purdue Indiana

Penn State

Rutgers

UCLA

Washington Iowa

Maryland

Ohio State

Washington Michigan

Michigan State

Northwestern

Oregon

UCLA

Washington

2024 2025 2026 2027 2028 Home Michigan

Northwestern

USC

UCLA Illinois

Ohio State

Oregon

Purdue

Rutgers Indiana

Iowa

Minnesota

Penn State Maryland

Michigan State

Nebraska

Oregon

USC Michigan

Northwestern

UCLA

Wisconsin Away Indiana

Iowa

Oregon Penn State

Rutgers Maryland

Michigan

UCLA

Wisconsin Michigan State

Nebraska

Oregon

Purdue

USC Minnesota

Northwestern

Penn State

Rutgers Illinois

Indiana

Maryland

Ohio State

Oregon

Wisconsin